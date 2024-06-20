Азиатское турне: как Вьетнам готовился к встрече Путина

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Президент прибыл в официальным визитом в Ханой.

Владимир Путин находится с официальным визитом в Ханое. О том, как вьетнамцы готовились к прилету нашего президента, рассказывает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Все центральные улицы Ханоя уже украшены парными, российско-вьетнамскими, флагами. К приезду Владимира Путина здесь подготовились заранее. И в плане безопасности тоже — квартал оцеплен полицией и военными.

Настраивается весь город. Работницы в традиционных азиатских шляпах готовят клумбы с цветами, пока полицейские-мотоциклисты репетируют сопровождение кортежа. Двухколесный транспорт здесь вообще в приоритете. Мопеды и скутеры для вьетнамцев как образ жизни. На них отдыхают, делятся сплетнями, но чаще куда-то спешат, как правило, не обращая внимания на других участников движения.

«Типичная картина для улиц Ханоя. Даже на регулируемом перекрестке нужен вот такой специальный полицейский, который будет управлять этим сумасшедшим движением и, если что, даже помогать пешеходам перейти дорогу», — рассказывает корреспондент.

При этом ДТП здесь случаются редко — хаос только на поверхности. Весь Вьетнам такой — бурный и энергичный, с растущими населением и экономикой. Страна становится флагманом региона и уже давно стала ключевым партнером России в Юго-Восточной Азии.

«Наши отношения определенно хорошие», — говорит выпускница старшей школы Фуэн.

Это понимают даже вьетнамские школьники. Хотя, может, и не знают точных цифр. В прошлом году наш взаимный товарооборот превысил 5 миллиардов долларов, в первом квартале 2024 года вырос более чем на треть. Но Россию и Вьетнам связывает не только экономика. Советский Союз помогал Вьетнаму победить в войне с США, потом — встать на ноги. И здесь об этом не забыли. Да и вряд ли могли — образование у многих вьетнамцев тоже советско-российское.

«В Питере я училась в Финэке, экономическом университете», — рассказала местная жительница Чан.

А вот Буй Конг Зуи учился в Московской консерватории. Сейчас он — первая скрипка Вьетнама. И уже завтра будет играть перед Владимиром Путиным.

«Я помню еще со времен, когда я был студентом, очень часто, помню, что президент Путин приходил на концерт в Большом зале. И через больше 20 лет удалось самому выступить перед президентом — очень почетно», — говорит замдиректора Национальной академии музыки Вьетнама Буй Конг Зуи.

Для всего Вьетнама визит Владимира Путина — знаковое событие. И от него многого ждут. Подтверждения исторической дружбы и планов на будущее — оно у двух стран, как здесь уверены, тоже общее.