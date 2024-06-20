Фото: www.globallookpress.com / Michael Matthey

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Буэнос-Айрес отказывается вмешиваться в конфликт.

Власти Аргентины не собираются вмешиваться в украинский конфликт и отправлять военную помощь Незалежной. С таким заявлением выступил официальный представитель президента Хавьера Милея Мануэль Адорни на пресс-конференции.

«Мы не будем предоставлять никакую военную помощь. Мы предложим гуманитарную поддержку, помощь в логистике и разминировании территории, но мы не будем каким-либо способом вмешиваться в военный конфликт», — сказал представитель президента.

Адорни отметил, что Аргентина не относится враждебно к России.

Спецоперация

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Украина пожаловалась на подорожавшее в шесть раз оружие.