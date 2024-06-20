Серии игр Counter-Strike исполнилось 25 лет

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

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Это одна из самых популярных киберспортивных дисциплин.

Культовой серии видеоигр в жанре «шутер» Counter-Strike (CS) от американской компании Valve исполнилось 25 лет.

Изначально CS была многопользовательским модом для не менее популярного фантастического шутера Half-Life. Он появилась на свет 19 июня 1999 года. Уже через год Counter-Strike стал самостоятельной игрой. В 2004 году появились к Counter-Strike: Condition Zero и Counter-Strike: Source, в 2012 вышел Counter-Strike: Global Offensive, а в 2023 Counter-Strike 2.

Сегодня это одна из самых известных онлайн-игр и популярная киберспортивная дисциплина, по которой каждый год проходит много турниров с крупными призовыми.

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