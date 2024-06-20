Российские военные ликвидировали и обезвредили 37 дронов ВСУ в Курской области
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Украинские боевики в очередной раз пытались направить беспилотники на жилые дома и другие места скопления людей.
Российским военным за минувшие сутки удалось обезвредить 37 дронов, которые выпустили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в сторону Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 37 украинских дронов», — отметил он.
Кроме того, Смирнов добавил — только в среду некоторые населенные пункты обстреливались неоднократно боевиками. Так, в поселке Теткино коптер атаковал легковушку, водитель которой получил осколочные ранения. Его доставили в больницу и оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также от ударов боевиков пострадали пять домовладений, продовольственный магазин, пожарная машина, когда специалисты ликвидировали возгорание в жилом доме после сброса с украинского коптера.
Также обстрелам подверглись поселок Новый Путь, деревня Елизаветовка, хутор Отруба Глушковского района, деревня Успеновка и село Гордеевка Кореневского района, села Николаево-Дарьино и Горналь, хутор Олешня Суджанского района.
Мирные жители, отметил Смирнов, не пострадали.
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