Дорого-богато: жена Трампа «выгуляла» сумку почти за три миллиона рублей

Жена Трампа вышла на публику с сумкой почти за три миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Armando Arorizo

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Модель облачилась во все белое ради похода в башню Дональда Трампа.

Фотомодель и супруга 45-го президента США Дональда Трампа вышла в свет с сумкой, стоимостью почти три миллиона рублей. Журналистам газеты Page Six удалось запечатлеть Меланию Трамп в наряде белого цвета.

Меланию подловили в Нью-Йорке. В тот момент она направлялась в башню Трампа. Ради выхода в свет супруга экс-президента США облачилась в классическую рубашку белого цвета, облегающие брюки того же оттенка и балетки. Дополнила образ она браслетом из золота, бриллиантовым кольцом и сумкой известного французского бренда стоимостью, в переводе на российскую валюту, 2,7 миллионов рублей.

Фотомодель родилась в Словении. Работать в модной индустрии Мелания начала с 16 лет. Манекенщица познакомилась с будущим мужем во время работы в глянцевом издании. Сейчас же Мелания выпускает дизайнерские наручные часы и линейку ювелирных украшений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пришлось Дональду Трампу продать ради трат на суды.