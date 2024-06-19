Путин: Россия готова помочь Вьетнаму сформировать атомно-энергетическую отрасль

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Росатом готов помочь партнерам.

При содействии России во Вьетнаме может появиться центр ядерной науки и технологий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в статье для центрального органа Компартии страны «Нян зан» накануне официального визита в страну.

«Прорабатывается инициатива создания во Вьетнаме при содействии Росатома центра ядерной науки и технологий», — написал лидер России.

Он отметил, что российская госкорпорация готова оказать поддержку партнером из Вьетнама в создании национальной атомно-энергетической отрасли. Это поможет укрепить кадровый потенциал азиатской страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как СМИ Запада отреагировали на визит президента России Владимира Путина в Корею. Практически все решили в очередной раз демонизировать РФ и КНДР и на первый план вынесли военную составляющую. Так, газета The New York Times написала, что Москва рассчитывает получить у Пхеньяна оружие для использования в украинском конфликте.