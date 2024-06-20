«Девочки с каре»: возлюбленная и дочь Тимати сделали одинаковые прически
Возлюбленная Тимати Валя Иванова подстриглась одинаково с его дочерью
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Дочка от Алены Шишковой отлично ладит с новой пассией папы Валентиной Ивановой.
Возлюбленная Тимати Валя Иванова сделала себе стрижку как у его дочери Алисы. Соответствующее фото появилось в блоге матери рэпера Симоны в соцсетях.
Рэпер давно встречается с моделью. Она быстро нашла общий язык с его дочерью. На данный момент девочка живет с ними.
«Девочки с карэ», — подписала снимок мать Тимати Симона Юнусова, оставив рядом с надписью милые смайлики.
На днях Тимати выложил видео, как состригает свои длинные волосы. Судя по видео, певец давно не ходил к парикмахеру и решил это исправить.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Решетова, мама Алисы Юнусовой, спровоцировала слухи о помолвке.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ