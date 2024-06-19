Звезда «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
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Знаменитость находится в состоянии средней тяжести.
Звезда фильма «Диверсанта» Алексей Бардуков попал в больницу с ботулизмом. Актер эксклюзивно подтвердил 5-tv.ru информацию, опубликованную в Telegram-канале «112».
Алексей проходит антибактериальную дезинтоксикационную симптоматическую терапию в Инфекционной клинической больнице № 1. На данный момент медики оценивают его состояние, как средней тяжести.
«Молодому человеку стало плохо дома после того, как он съел готовую еду. После осмотра врачи приняли решение доставить его в больницу», — сказано в посте канала.
Сам Бардуков отказался от дальнейших комментариев, но известно, что он пробудет в стационаре еще некоторое время.
Алексей сыграл в нескольких фильмах, но наибольшую известность ему принесла роль старшего лейтенанта Леонида Михайловича Филатова в фильме «Диверсант».
Ранее 5-tv.ru сообщил, что фигурантом дела о массовом заражении ботулизмом стал повар с производства фасоли