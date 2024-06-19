Макароны с сосисками? Чем кормили Путина во время визита в КНДР

Путину и гостям на приеме в КНДР предложили тхань из курицы и салат из лангуста

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Так же роскошно угощали российского лидера в Китае, как Ким Чен Ына в России год назад?

Президенту РФ Владимиру Путину во время государственного визита в КНДР предложили блюда экзотической кухни, а именно тхань из курицы с гарниром из лечебной тыквы, куксус с говяжьей вырезкой и треску в форме белого цветка. Меню появилось в распоряжении РИА Новости.

В списке блюд также значились заливная утиная печенка с трюфелями, салат из лангуста, рыбное ассорти, салат из овощей с сыром, жареная баранина и отварные морепродукты.

На десерт дорогим гостям предложили попробовать шоколадное печенье с кремом и мороженое из голубики. Запивали яства участники приема традиционным китайским напитком — чаем.

В КНДР старались впечатлить Путина, ведь во время приема Ким Чен Ына во Владивостоке в 2023 году, глава КНДР поистине насладился дальневосточными яствами. На обед его угощали ухой из белого амура и палтусом на груше под сливочно-трюфельным соусом, а также авторским супом с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка.

Лидер КНДР попробовал салат из утки с инжиром и нектарином, пельмени с камчатским крабом, антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами и таежную бруснику с кедровыми орехами и сгущенным молоком.

Ранее 5-tv.ru рассказал о главных заявлениях Путина в КНДР.