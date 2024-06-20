Охотники, исследователи и доставщики: на военно-морском салоне в Кронштадте показали новые дроны

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Мероприятие проходит с 19 по 23 июня.

Новейшие образцы российских беспилотников впервые представлены на Международном военно-морском салоне «Флот-2024». Он проходит в Кронштадте. Больше всего внимание привлекают технологии, которые можно применить в зоне СВО, например, убийцы безэкипажных катеров. Об уникальных экспонатах подробнее рассказывает корреспондент «Известий» Наталия Оскерко.

Дроны-исследователи, охотники и доставщики — на военно-морском салоне Флот 2024 все внимание приковано к летательным аппаратам.

Этот беспилотник уже вовсю работает на севере — переносит грузы на расстояние до 400 километров, сам разгружается и возвращается на базу. А при необходимости он же мониторит обстановку и обнаруживает цели. А вот — тоже беспилотник, но уже подводный, от петербургского «ПОЛИТЕХА» — исследует морское дно, ищет подводные объекты, помогает в спасательных операциях.

«Если вы посмотрите — часть с ручками — это аккумуляторы, их два — если больше времени планируется проводить на воде, для патрулирования акватории, например. Или можно один из аккумуляторов заменить модулем полезной нагрузки. Это уже зависит от того, что от вас требуется», — пояснила Анастасия Маркова, ведущий инженер Центра технологических проектов Санкт-Петербургского Политехнического университета Петра Великого.

Судя по стендам — а тут больше двух с половиной тысяч экспонатов от 300 ведущих предприятий страны — каждое презентует новейшие технологии. Вот пульт управления — можно разместить и на корабле, и на суше. С искусственным интеллектом.

«Это принципиально другой уровень, с учетом развития науки и техники, вычислительных систем, искусственного интеллекта. Здесь собраны все ноу-хау, новинки, которые совершенно с другим качеством и скоростью могут обрабатывать информацию», — говорит Иван Анцев, исполнительный директор компании-разработчика.

Нейросеть помогает и патрулировать границы, и составлять точнейшие карты местности.

«Точность достигает порядка десяти сантиметров, что потом позволяет оператору все конкретно изучить, выяснить, какая береговая линия, куда можно подплыть, куда нельзя, могут ли быть размещены стратегические объекты. Все это можно будет увидеть, разметить и узнать точные координаты», — говорит Дмитрий Степин, специалист по программному обеспечению.

А цель нужно не только обнаружить, но и поразить… Это новейшее вооружение, правда, тоже больше похоже на робота, в реальности — турельная установка «Комар» — для борьбы с безэкипажными катерами больше двух метров в длину. Модули можно разместить на любом катере, без существенных корпусных работ.

И отдельный подарок гостям и участникам — высший пилотаж в небе над Кронштадтом, выступление «Русских Витязей», как доказательство: современный флот уже немыслим без авиации.