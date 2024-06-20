Ковальчук: очередь нуждающихся в жилье детей сирот сократилась

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Председатель Счетной палаты выступил на пленарном заседании Совфеда России.

Больше 26 миллиардов рублей удалось вернуть в бюджет благодаря работе Счетной палаты — об этом рассказал ее глава Борис Ковальчук, выступая с отчетом в Совете Федерации.

На контроле каждый рубль. Следят и за целесообразностью трат. Так, предложено активнее развивать за счет госсредств строительство школ и детских садов, а также увеличить количество бюджетных мест в медицинских вузах. Какие еще важные заявления прозвучали — рассказывает корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Задача Счетной палаты — не только приглядывать за тем, как расходуются бюджетные деньги, но и предотвращать нарушения. Поэтому Борис Ковальчук объясняет, почему проверок больше 300. Вызовы перед страной серьезные: специальная военная операция, импортозамещение, техническое развитие. Нарушений, а это то, что мешает исполнять задуманное, почти 5 тысяч.

«Также выросла и сумма выявленных нарушений, она составила 2,1 триллиона рублей. Благодаря своевременному исправлению таких ошибок мы получаем возможность принимать более взвешенные и просчитанные управленческие решения. Обеспечен возврат средств в бюджет в сумме более 26 миллиардов», — сообщил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

За нарушениями стоят конкретные люди, их имена известны. Возбуждены административные и уголовные дела. Особое внимание Счетной палаты приковано к социальным сферам. Например, к здравоохранению. От доступности лекарств и укомплектованности врачами зависит качество жизни россиян.

«В рамках проверок были выявлены недостатки, связанные с планированием и закупкой лекарственных препаратов, что приводит к образованию остатков и списаниям их ввиду истечения срока годности. Аудит системы детского здравоохранения выявил недостаток врачей узкой специализации, оказывающих медпомощь детям, неполную укомплектованность педиатрической службы», — рассказал Ковальчук.

Чтобы решить кадровую проблему, была запущена программа «Земский доктор». Борис Ковальчук предлагает увеличить выплаты и количество бюджетных мест в медвузах. У сенаторов есть вопросы: как расходуются средства от повышенной ставки НДФЛ в 15%? Они должны идти в фонд «Круг добра» на помощь тяжелобольным детям.

— Проверяла ли Счетная палат эффективность расходования этих средств? — спросила член Совета Федерации Анастасия Жукова.

— Проверка была проведена. Более 450 миллиардов рублей было направлено, поэтому, я думаю, что просто надо развивать общий масштаб этой работы, — заявил Борис Ковальчук.



Развивать нужно и капитальное строительство за счет бюджета. Это не только дома, но и школы, а также детские сады.

«К сожалению, иногда затягивание строительства, а порой даже перестановка приводит к неэффективному использованию бюджетных средств», — заявил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Если говорить про федеральный уровень, то прирост объектов незавершенного строительства, которые признаются проблемными, составил 50%. Был определен орган, Минстрой, который должен этим заниматься. И мы считаем, что коллеги должны бросить все усилия на решение данных вопросов», — заявил Борис Ковальчук.

А вот с другой важной социальной программой — жильем для детей-сирот — все гораздо лучше. Плюс у Счетной палаты есть предложение: внедрить инструмент бессрочного найма помещений, которые принадлежат регионам.

«В 2023 году впервые за 10 лет очередь нуждающихся детей-сирот сократилась на 3 тысячи 200 человек. Всего жильем были обеспечены 37 тысяч 200 детей-сирот, а в пяти регионах задолженность сократилось более чем на 10%», — сказал Борис Ковальчук.

При проверках нет неприкосновенных. Например, претензии у Счетной палаты есть к Арбитражным судам. Организация работы с деньгами там непрозрачна.

«Множество процедур при администрировании и отсутствие единой автоматизированной системы по учету депонированных денежных средств не только снижают скорость процессуальных выплат, но и порождают возможности для правонарушений», — заявил Борис Ковальчук.

В конце концов, именно въедливость и четкость аудиторов гарантирует, что бюджетные средства будут потрачены с умом.