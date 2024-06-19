Опять ошибка? Почему из коммюнике по Украине исчезла подпись Руанды

Фото: Reuters / URS FLUEELER

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Ирак и Иорданию при этом включили в список тех, кто подписал документ, без их согласия.

Подпись Руанды исчезла из списка подписавших совместное коммюнике по Украине по итогам конференции в Швейцарии. При этом ситуацию швейцарская сторона комментировать отказалась, передает РИА Новости.

Саммит по Украине проходил в Швейцарии 15–16 июня. На конференции отсутствовал американский лидер Джо Байден, от участия отказались и лидеры некоторых стран — Китая, Камбоджи, Бразилии и других, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Итоговый документ конференции поддержали США, Канада, Великобритания, а также Франция, Германия и другие страны Евросоюза. При этом не подписал его ряд стран, среди которых участники БРИКС, включая Бразилию, ОАЭ, Индию, Саудовскую Аравию, ЮАР, Бахрейн, Индонезию и еще несколько государств.

При этом из документа позднее были исключены подписи Ирака и Иордании. Официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива заявил, что на саммите была допущена ошибка — якобы эти страны «конкретно не заявляли о своем несогласии с этим текстом и, следовательно, были добавлены». По просьбе Ирак и Иорданию из списка были удалены.

Сегодня же исчезла в коммюнике по Украине подпись Руанды.

«Мы не будем комментировать ситуацию с исчезновением Руанды из этого списка. Мы приглашаем вас связаться с посольством Руанды в Швейцарии для получения объяснений», — ответила на это секретарь МИД Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на результаты саммита по Украине в Швейцарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что конференция, ожидаемо, закончилась ничем.