«Рано хоронить»? Что ждет партию Макрона на выборах во Франции

Фото: Reuters / Dylan Martinez

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Соратники оппозиционно настроенной Марин Ле Пен могут внезапно сойти с дистанции.

Президент Франции Эммануэль Макрон стремительно теряет свои политические очки на фоне объявления досрочных выборов в парламент страны, а также смены премьера. Все это происходит с напором правой партии «Национальное объединение» во главе с Марин Ле Пен.

Политологи Юрий Светов и Александр Шатилов в беседе с 5-tv.ru рассказали, что будет как с самим Макроном и Марин Ле Пен, так и с Францией.

Политолог Юрий Светов указал, что Макрон желал стать лидером Европы после того, когда в 2021 году в отставку ушла канцлер Германии Ангела Меркель, но этого не произошло.

Reuters / Dylan Martinez; Личный архив Юрия Светова; 5-tv.ru

«Есть ведь объективные вещи — экономика Германии намного больше, чем экономика Франции. И Германия была таким локомотивом экономики европейской. По этой причине с ней считались — у Макрона гораздо меньше экономических возможностей влиять на другие страны», — пояснил политолог Юрий Светов.

Эксперт напомнил, что Макрон попытался выделиться за счет громких речей по Украине. Однако внезапно на выборах в Европарламент оказалось, что его собственные избиратели не поддерживают его партию. При этом Светов считает, что оппозиция далеко не факт, что победит на грядущих выборах.

«Мы видели ни один раз во Франции, как правящие силы умеют объединяться. Ле Пен дважды выходила во второй тур президентских выборов, а потом против нее объединялись все силы, которые к ней негативно относятся, и она проигрывала», — подчеркнул политолог Юрий Светов.

По мнению эксперта, оппозиция может выиграть в первом туре, но во втором все может кардинально измениться — «Макрона рано хоронить».

Декан ФСНиМК Финансового Университета при Правительстве РФ Александр Шатилов считает, что Макрон потерял политические очки по многим причинам.

Например, его либерально-толерантная повестка все меньше отвечает запросам граждан, которые устали от миграционных и прочих проблем. Вместе с геополитическими неудачами Франции политолог отмечает и влияние США.

www.globallookpress.com / Vincent Isore; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

«Его однозначная поддержка Вашингтона тоже вызывает в Европе недовольство не только, собственно, у традиционных скажем нонконформистских сил, настроенных антиамерикански. Но и вызывает недовольство со стороны у определенных даже элитных кругов. Консервативных и бизнес кругов, которые вообщем-то не готовы поступаться своими интересами в пользу Вашингтона», — заявил политолог Александр Шатилов.

Эксперт сомневается, что партия Марин Ле Пен сможет взять под контроль Францию, так как политическая ситуация в стране довольно «пестрая».

«Мы помним, что даже ее отец Жан-Мари Ле Пен он в свое время вроде бы занимал первые места бывало или входил в большую двойку, допустим, на президентских выборах, то есть выходил в финал. Но там терпел поражение», — напомнил политолог Александр Шатилов.

Политолог считает, что даже в случае победы «Национального объединения» там могут начаться поиски коалиции, способной сдержать его.

Стоит упомянуть, что провал партии Макрона на выборах в Европарламент стал для него большим ударом по имиджу.

Его сторонники из «Ренессанса» набрали вдвое меньше голосов, чем «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После этого лидер Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижняя палата парламента) и проведении досрочных выборов в парламент. Внеочередные парламентские выборы во Франции планируются уже на 30 июня — это будет первый тур.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится отношение к Украине с приходом оппозиции во Франции.