Владели квартирами умерших: в Москве накрыли банду черных риелторов

Фото, видео: Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации/ sledcom_press; 5-tv.ru

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Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В Москве пресекли деятельность организованной группы, которая преступным путем завладевала квартирами умерших людей. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Злоумышленники использовали схему, по которой ставили в собственность квартиры умерших жителей Москвы. В частности, они предоставляли в ведомства сфальсифицированные документы. Таким образом, в период с 2010 по 2014 год черные риелторы завладели более чем 60 квартирами в Москве, тем самым причинив ущерб городу в размере свыше 250 миллионов рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и легализации имущества, приобретенного преступным путем. Правоохранителями были задержаны трое организаторов преступной группы, а также более 40 лиц, которые могли быть причастны к деятельности черных риелторов.

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