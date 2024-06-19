Жизнь в страхе: Волочкова боялась ходить в зал из-за предсказания

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТЕМ

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Звезда считает, что родилась под счастливой звездой. Возможно, именно это спасло ее от разрушения карьеры.

Балерина Анастасия Волочкова три года боялась ходить на занятия в зал из-за предсказания астролога, предрекшего ей травму. Об этом она рассказала KP.RU

«Когда мне было 20 лет, и я еще жила в Санкт-Петербурге, мы с мамой пошли к астрологу. В результате он предсказал мне ужаснейшую травму, которую я должна была получить в течение трех лет», — поделилась Волочкова.

Анастасия пожаловалась, что это стало огромной нагрузкой на психику, ведь каждый день она ждала, когда произойдет плохое. Балерина отметила, что это очень мешало ей и психологически истощало.

Анастасия Волочкова также заявила, что после этого случая больше не верит астрологам и считает, что силу имеют лишь человеческие поступки. Она объяснила, что хироманты рисуют карты в момент обращения к ним, а люди после этого могут натворить множество бед или спасти мир, от чего ситуация изменится и звезды поменяют свое отношение к ним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что исхудавшую Семенович перепутали с Волочковой.