«Шикарная вещь»: Левкин поблагодарил организаторов праздника «Алые паруса»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Шоу стало настолько популярным, что в Северную столицу каждый год стекается неимоверное количество гостей.

Владимир Левкин выразил благодарность всем тем, кто причастен к мероприятию «Алые паруса». Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«Алые паруса» — вообще шикарная вещь. Молодцы те, кто придумал ее», — признался артист.

Однако в этом году на долгожданном событии Владимира Левкина не будет.

«Питер посещать, это очень сложно сейчас», — рассказал певец.

Получивший всемирную известность праздник выпускников в Петербурге ежегодно привлекает десятки тысяч туристов, поэтому экс-солист «На-На» предпочитает посещать Северную столицу в другое время года.

А вот свой выпускной Левкин помнит хорошо. Артист поделился, что самым ярким воспоминаем считает прогулку с одноклассниками после торжества.

Мероприятие, возрожденное после многолетнего перерыва по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, стало всероссийским. Вся страна с замиранием сердца ждет этого праздника, чтобы снова проводить корабль своего детства под залпы фейерверков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как проходит подготовка к «Алым парусам» в Петербурге.