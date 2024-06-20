Основа для диабета закладывается в детстве: как обезопасить ребенка от проблем

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Диабет влечет за собой появление множества других диагнозов. Как уберечь ребенка от проблем на всю жизнь?

Предпосылки к возможному заболеванию диабетом II типа можно разглядеть еще в детском возрасте. Как обезопасить ребенка от страшного диагноза детский — рассказала изданию Газета.ру врач-эндокринолог Дарья Хайкина.

Диабет — это патологическое состояние организма, сопровождающееся повышением уровня сахара в крови. Заболевание опасно и повлечет за собой развитие других болезней — сердечно-сосудистых недугов, повреждению нервов (нейропатии), почечной недостаточности, повреждению зрения и может даже привести к ампутации конечностей. Но осложнений можно избежать, если следить за собой и принимать лекарственные препараты.

Развитие страшного недуга, помимо генетических факторов, провоцирует лишний вес и отсутствие физической активности.

«Основа для диабета, действительно, начинает закладываться в детстве. И вина этому — избыточный вес. Ожирение у детей возникает, в большинстве случаев, по двум причинам: неправильное питание и недостаток физической активности», — заявила Хайкина.

Обезопасить ребенка можно достаточно просто. Необходимо всего лишь соблюдать ряд правил: физическая активность, правильное питание, регулярные медицинские осмотры и пример для подражания в виде родителей.

Если говорить о диабете I типа, то тут, к сожалению, тот вариант, когда ничего сделать не получится. Однако, правильный образ жизни в любом случае улучшит течение заболевания. Своевременное лечение очень важно при таком недуге. Ребенка срочно нужно вести к врачу, если у него есть следующие симптомы: частое мочеиспускание, чувство жажды, повышенный аппетит, потеря веса без явной причины, усталость и затуманенное зрение.

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