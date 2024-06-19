«Выявить все инциденты»: как за благоустройством Казани следит Искусственный Интеллект

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В пятницу в Казани стартует международный форум городов стран БРИКС. Более 200 мэров и вице-мэров из муниципалитетов Китая, Турции, Ирана, Чили и других государств приедут, чтобы поделиться опытом.

Казани не занимать технологичности. Здесь за благоустройством следит Искусственный Интеллект. С помощью вот такого устройства на автобусах.

«Это программный аппаратный комплекс, который полностью автоматизирован и следит за сферой благоустройства города. т. е. данный девайс и его единственное предназначение это цифровать и в онлайн режиме выявить все инциденты либо какие-то отклонения в городе», — рассказал руководитель городского проекта Евгений Клещевников.

Устройство с камерой установлено на лобовом стекле автобуса. Пока он ездит по городу, искусственный интеллект фиксирует недочеты. Например, стертую разметку на проезжей части, негорящие фонари, мусор на дорогах и ямы, незаконную рекламу на столбах.

Все данные о нарушениях благоустройства тут же передают в профильные комитеты и ведомства. Это сокращает время на устранение всех замечаний.

В Казани искусственный интеллект внедрили и в светофоры. Здесь камера видеонаблюдения анализируют поток машин, а на дорогах установлены специальные датчики. Они отслеживают скорость движения. И, как только машин собирается много, а скорость уменьшается, светофоры автоматически перенастраиваются, создавая так называемые «зеленые коридоры», которые позволяют избежать пробок.

Эти разработки вызывают интерес у белорусских айтишников. Они заинтересованы в обмене опытом с российскими умами. Им есть что предложить в ответ. Они разработали обучающие тренажеры для детей. На таких учат основам безопасности. Например, как быстро потушить пожар.

«Насколько мы знаем, такого комплексного подхода на просторах СНГ еще не было. Этим уникальным проектом интересуются и из соседних стран», — отмечает учредитель компании-разработчика Александр Верболь.

Расширить выходы на международные рынки — задача, которую ставят себе разработчики из Белоруссии.

«Наш парк, конечно, более экспортная история, чем внутренняя. Белоруссия — не большая страна, поэтому внутренний рынок Белоруссии не такой большой», — рассказывает заместитель начальника секретариата Парка высоких технологий Кирилл Залесский.