«Привязывали к стулу»: в США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года

В США невиновная женщина провела в тюрьме 43 года по ложному обвинению

Фото: www.globallookpress.com / Michael Szönyi

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Среди дам в заключении это рекордная ошибка американской юстиции.

В США психически больную женщину, отсидевшую в тюрьме 43 года, признали невиновной и выпустили на свободу. Как пишет издание The Guardian со ссылкой на американские СМИ, ее обвинили в преступлении, которое на самом деле совершил полицейский.

Сандра Хемме попала за решетку за убийство работницы библиотеки в городе Сент-Джозеф. Изначально ей грозила смертная казнь, однако позже наказание заменили на пожизненное заключение.

Поражает в этой истории то, что против нее не было абсолютно никаких улик, не считая ее собственного признания, однако и оно выглядело очень противоречивым и спорным, на что указывали адвокаты женщины.

«В некоторые моменты ее так сильно накачивали лекарствами, что она не могла даже держать голову, поэтому ее привязывали к стулу», — вспоминает защита Сандры.

Лишь спустя почти полвека, окружной судья постановил, что настоящим убийцей был совершенно другой человек. Душегубом оказался некий полицейский, который через некоторое время все-таки попал в тюрьму, однако совсем за иное преступление.

Пожилая женщина, чей срок стал самым продолжительным наказанием для женщины в истории США, будет освобождена из тюрьмы в течение 30 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд вынес приговор четырем обвиняемым в убийстве комбата «Моторолы».