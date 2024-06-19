Суд Москвы оштрафовал Галину Тимченко за участие в нежелательной организации

Фото: © РИА Новости / Владимир Песня

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Она обязана заплатить 14 тысяч рублей.

Суд Москвы оштрафовал издателя «Медузы»* Галину Тимченко за участие в нежелательной в РФ организации. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

«Столичный суд привлек к административной ответственности издателя „Проекта Медуза“* Галину Тимченко», — заявили в Черемушкинском суде.

Тимченко признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.33 КоАП РФ. Она обязана заплатить 14 тысяч рублей штрафа.

Несколько дней назад было возбуждено уголовное дело против телеведущей Татьяны Лазаревой**, которая неоднократно была замечена за русофобскими высказываниями, ее подозревают в оправдании терроризма.

Кроме того, был уличен в поддержке экстремистских действий топ-менеджер ФБК*** Леонид Волков****. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации. Также работавший на ФБК*, Владимир Милов** призывал к совершению терактов на территории РФ после убийства военкора Владлена Татарского.

* — признано Минюстом РФ СМИ-иноагентом и нежелательной организацией.

** — признана Минюстом РФ иностранным агентом.

*** — экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ.

**** — внесен в РФ в список террористов и экстремистом, признан иноагентом.