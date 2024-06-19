В США начались слушания по делу о халатности на производстве Boeing

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Падалко; 5-tv.ru

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Массовые сокращения и тотальная экономия компании привели к катастрофам и сотням человеческих жертв.

Акции Boeing в «крутом пике» после слушаний в Сенате США по делу о халатности на производстве. Впервые заслушали показания гендиректора компании и, похоже, это только начало громкого расследования.

Массовые сокращения и тотальная экономия привели к катастрофам и вызывают опасения в будущем. Только в последние месяцы череда пугающих инцидентов с самолетами Boeing.

Что выяснилось в ходе проверок и как некогда крутой авиагигант пытается сохранить остатки своей репутации, рассказал корреспондент «Известий» Дениса Воробьев.

На Капитолийском холме — десятки человек с фотографиями родных и близких, которые стали жертвами двух авиакатастроф в 2018 и 2019 годах. В двух самолетах Boeing было больше 300 пассажиров, все погибли.

«Итак, Кэлхун (генеральный директор Boeing Дэйв Кэлхун — прим. ред.), вы слышали, как плакала моя дочь? Я хочу, чтобы они ответили и предоставили нам всю правду, и я хочу, чтобы они понесли ответственность за убийство всех этих людей!» — говорит Кларисс Мур.

Лишь спустя пять лет исполнительный директор Boeing отчитывается о произошедшем в сенате на слушаниях по делу о халатности. Обращение к залу перед заседанием звучало не как извинения, а попытка сохранить имидж.

«Я бы хотел извиниться перед теми, кто потерял своих близких на этих рейсах. В память о них мы будем работать и концентрироваться на безопасности до тех пор, пока мы не достигнем успеха», — сказал Дэвид Кэлхун.

Громкие заявления о безопасности пассажиров — это вранье с целью сохранить и приумножить прибыль, считают сенаторы. Сотрудники Boeing неоднократно пытались рассказать о неисправностях в самолетах и нарушениях на производстве.

И генеральный директор Кэлхун был в курсе. Только вместо деталей и технологий заменяли неугодных работников.

Этот год лишь подтвердил — дела у Boeing плохи. И, пока руководство заявляет о безупречной сборке самолетов, при взлете у них даже отрываются двери, как это было в начале 2024-го. Потом проблемы посыпались одна за другой. Незакрученные люки обнаружили не в одном, а в десятках других лайнеров.

По результатам проверок выяснилось: даже после авиакатастроф при сборке использование деталей, не соответствующие стандартам производителя, увеличилось на 300%. Хотя они должны были быть сняты с производства.

Но накануне проверки Федерального управления гражданской авиации запчасти, как информация о них, бесследно исчезли. Их якобы куда-то перевезли, но следов найти не удалось.

Долги компании давно перевалили за 50 миллиардов долларов. Экономить приходится буквально на всем. Неисправные лайнеры все чаще взмывают в небо, а потом теряют колеса, части фюзеляжа и даже двери.

Всего несколько дней назад британский Boeing совершил вынужденную посадку в Новой Зеландии из-за возгорания двигателя. И число таких инцидентов растет.