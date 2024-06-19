Сложный и уникальный политический день: главные заявления Путина в КНДР

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; 5-tv.ru

Российский лидер прибыл в Пхеньян впервые за 20 лет.

Переговоры лидеров России и КНДР в Пхеньяне — сегодня одна из главных политических тем. Владимир Путин и Ким Чен Ын уже провели ряд встреч. Результатом стало подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Документ касается экономической и военной сфер, а также предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае, если против одного из участников будет проявлена агрессия.

«Россия готова и впредь прилагать политико-дипломатические усилия в интересах устранения угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа неделимости в безопасности. Подписанный сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает, в том числе, оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа.

Обращаю внимание на заявление Соединенных Штатов, других НАТОвских стран о поставках высокоточных систем вооружения большого радиуса действия, самолетов F-16 и другого высокотехнологичного вооружения, техники для нанесения ударов по российской территории. И все это — грубое нарушение взятых на себя западными странами ограничений в рамках различного рода международных обязательств. В этом связи Российская Федерация не исключает для себя развитие военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом», — сказал Владимир Путин.

То, что визит российской делегации в страну — значимое событие на мировой политической арене и, в особенности для КНДР, видно в каждой детали. Ким Чен Ын лично встречал Владимира Путина у трапа самолета. А приветствовать президента на улицы Пхеньяна вышли тысячи людей. Обо всем в подробностях рассказал обозреватель «Известий» Виктор Синеок.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве подписан. То есть, заложена основа новых отношений между Россией и КНДР. После лидеры подтвердили это во время заявления для прессы. И именно здесь Владимир Путин рассказал об этом.

«Наши оценки относительно коренных причин эскалации военно-политической напряженности совпадают. Это — конфронтационная политика США по расширению в субрегионе своей военной инфраструктуры, которая сопровождается существенным увеличением масштабов и интенсивности различных военных учений с участием Республики Корея, Японии, имеющих враждебный по отношению к КНДР характер. Категорически неприемлем попытки возложить ответственность на Корейскую Народно-Демократическую Республику за ухудшение обстановки.

Пхеньян вправе принимать обоснованные меры по укреплению собственной обороноспособности, обеспечению национальной безопасности и защитите суверенитета. Россия готова и впредь прилагать политико-дипломатические усилия в интересах угрозы рецидива вооруженного конфликта на Корейском полуострове, формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа неделимости в безопасности», — отметил российский лидер.

Взгляды на основы мироустройства у России и КНДР близки или совпадают. Но результат переговоров — еще и длинный список договоренностей о сотрудничестве.

Сначала состоялись переговоры в расширенном составе. Перед ними каждый сказал несколько слов.

«Правительство КНДР оценивает важную миссию и роль Российской Федерации в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, а также выражает полную солидарность российскому правительству, армии и народу в проведении специальной военной операции на Украине», — сказал Ким Чен Ын.

«Российско-корейская дружба была выкована в условиях суровых испытаний. В 1945 году советские солдаты плечом к плечу с корейскими патриотами сражались за освобождение Кореи от японских захватчиков. Наши летчики совершили десятки тысяч боевых вылетов в ходе освободительной войны 1950–1953 годов. Подвиги наших предшественников — это хорошая база для развития наших отношений сегодня. Мы высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе — на украинском направлении, имея в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий империалистической политики со стороны США и их сателлитов в отношении РФ», — подчеркнул Путин.

Потом прошли переговоры с глазу на глаз. Лидеры разговаривали сегодня довольно долго. И вот уже Aurus Ким Чен Ына подогнали ко входу Государственной резиденции Кымсусан, а лидеры все не выходили. Автомобиль — тот самый, что был подарен Ким Чен Ыну после его визита в Россию.

Сегодня — сложный и по-своему уникальный политический день. Первый визит российского лидера в КНДР с 2000 года. И сразу — государственный. Начался красиво: с вереницы Aurus в сопровождении мотоциклистов на улицах Пхеньяна.

Покинули площади лидеры тоже эффектно — в машине с открытым верхом.

В программе еще несколько мероприятий: торжественный концерт, посещение православного храма в Пхеньяне. Но, главное, — это политические и принципиальные договоренности саммита.

«Это — рамочный документ, концептуальный, который задает тон двусторонним отношениям. И, наверное, является очень концентрированной демонстрацией политической воли — развивать все векторы двусторонних связей», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Судя по тому, какой вой этот визит вызвал в западной прессе еще до его завершения, поработали и правда хорошо.