Маленькая хитрость: как заработать на собственном увольнении

Адвокат Лапина: при увольнении в конце месяца можно получить больше отпускных

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Существуют правила, которые помогут получить больше выплат. О чем именно идет речь?

Увольнение не самый приятный процесс, но даже из него можно извлечь выгоду. Адвокат Ольга Лапина рассказала изданию Lenta.ru, что уходящему с должности работнику полагается ряд выплат.

Речь идет о так называемых отпускных — компенсации за неиспользованный отпуск, которую обязаны выплачивать всем сотрудникам. Размер зависит от стажа: если работник трудился в организации как минимум 11 месяцев, он имеет право на выплаты за целый год. При меньшем стаже они рассчитываются пропорционально отработанному времени.

Важно принять во внимание, что первые две недели месяца округляются в меньшую сторону, а третья и четвертая — в большую. Получается, выгоднее увольняться ближе к концу месяца.

«Вот как это выглядит на примере: Иван и Петр одновременно трудоустроились в компанию. Иван решил уволиться, отработав девять месяцев и 18 дней, а Петр — девять месяцев и десять дней. При расчете сроков для отпускных стаж Ивана будет округлен в большую сторону и составит десять месяцев. А вот стаж Петра в меньшую — до девяти месяцев», — подробно объясняет юрист.

При этом десять с половиной месяцев работы будут считаться за 11, а, значит, можно будет рассчитывать на отпускные в полном объеме.

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