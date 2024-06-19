Греческое происхождение: Глафира Тарханова раскрыла имя своего пятого ребенка

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость решила не изменять традициям своей семьи.

Актриса Глафира Тарханова раскрыла имя своего пятого ребенка: новорожденную девочку родители решили назвать Лукерией. Об этом звезда сообщила в своем блоке в социальных сетях.

«Добро пожаловать в этот мир! Лукерья Алексеевна!» — написала на своей странице в социальных сетях 40-летняя Тарханова.

Имя Лукерья происходит от греческого Гликерия, в переводе на русский оно означает «сладкая». Малышка появилась на свет 18 июня.

Актриса состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. В семье воспитывается четверо сыновей и у каждого из них — греческие имена: Корней, Ермолай, Гордей и Никифор. Знаменитость родила их в домашней обстановке с профессиональной акушеркой. Тарханова также считает, что на свете нет плохих имен, а выбранные ею звучат очень гармонично.

Стоит упомянуть, что Тарханова решила не следовать популярному у звезд тренду, устраивая «гендер-пати», чтобы узнать пол будущего ребенка.

Ранее 5-tv.ru писал, что актрису Глафиру Тарханову заподозрили в беременности еще в марте этого года. Какая деталь выдала звезду?