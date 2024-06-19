Фото, видео: © РИА Новости / Артем Кулекин; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Церемонию провели на Пискаревском кладбище.

В Санкт-Петербурге дали старт всероссийской акции «Свеча памяти». Она приурочена к важнейшей в истории нашей страны дате — годовщине начала Великой Отечественной войны.

Церемонию провели на Пискаревском кладбище. В ней приняли участие офицеры, сотрудники городской администрации, воспитанники военных училищ и, конечно, ветераны. Все они возложили цветы и почтили минутой молчания память погибших.

Там же частицы вечного огня заключили в специальные колбы и передали их представителям российских военных округов. На самолетах, поездах и автомобилях они доставят это пламя в свои регионы. А уже 22 июня «Свечи памяти» зажгутся в войсковых частях, на братских могилах и у мемориалов воинской славы по всей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что выставка «Вклад Узбекистана в победу над фашизмом» открылась в Москве.