«Дружить против»: как СМИ Запада отреагировали на визит Путина в КНДР

Зарубежные СМИ считают, что Россия и КНДР будут дружить против Запада

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Смирнов; 5-tv.ru

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Зарубежные издания наперебой выдвигают собственные версии дальнейшего развития событий в мире.

Западные СМИ не могли не отреагировать на визит президента России Владимира Путина в КНДР. Но практически все решили в очередной раз демонизировать Россию и КНДР и на первый план вынесли военную составляющую.

Так, газета The New York Times написала, что Москва рассчитывает получить у Пхеньяна оружие для использования в украинском конфликте. Об этом же говорит CNN, добавляя, что Россия и Корея будут вместе дружить против Запада.

Не отстала от них и британская The Guardian, которая, помимо прочего, предрекла еще и обострение ситуации на Корейском полуострове.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как представитель совета национальной безопасности Белого Дома Джон Кирби высказался о визите Владимира Путина в КНДР. Он уже заявил, что Вашингтон обеспокоен развитием отношений между Москвой и Пхеньяном, а также его последствиями.