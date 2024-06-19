«Очень жарко»: как прошли переговоры Путина и Ким Чен Ына

Переговоры Путина и Ким Чен Ына с участием делегаций стран завершились

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Глава российского государства впервые с 2000 года посетил КНДР.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что следующая встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном состоится в Москве. Заявил он об этом в начале двусторонних переговоров.

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», — сказал он.

Программу встречи президента России и председателя КНДР пришлось скорректировать из-за жары в Пхеньяне.

«Мы должны были выйти на улицу, но сейчас там очень жарко», — сказал Ким Чен Ын.

Сегодня в КНДР температура воздуха пробила отметку в +33 градуса.

Это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит президента России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

В Пхеньяне президент России был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что председатель КНДР поддержал Россию в ходе выполнения спецоперации. Вместе с тем Ким Чен Ын отметил прочную роль Москвы в поддержании мирового баланса.