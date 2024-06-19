Ким Чен Ын поддержал Россию в выполнении спецоперации

Фото: Коновалов Алексей / ТАСС

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Лидер КНДР высоко отметил роль РФ в поддержании стратегической стабильности в мире.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын поддержал Российскую Федерацию в ходе выполнения специальной военной операции (СВО). Об этом глава КНДР сообщил в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Пхеньяне.

Ким Чен Ын также отметил прочную роль России в поддержании мирового баланса, а также стратегической стабильности в геополитике. Пхеньян намерен укреплять с Москвой взаимодействие, а также избрал путь поддерживать всю политику нашего государства.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, как президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КНДР.

Это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит лидера России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.