«История про всех нас»: в Москве состоялся премьерный показ фильма «Тур с Иванушками»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

Картина наполнена духом авантюризма и летней атмосферой.

Новинка в российских кинотеатрах — музыкальная комедия «Тур с Иванушками». Три подруги решают исполнить мечту детства и поехать по России за любимой группой.

Дух авантюризма и летнюю атмосферу на всем пути поддержат знакомые всем хиты. А грандиозный концерт, который сыграют сами музыканты, станет кульминацией этой истории.

На премьере «Тура с Иванушками» побывал корреспондент «Известий» Николай Никулин.

Музыка «Иванушек» как заряд бодрости и позитива — именно таким слоганом можно охарактеризовать новый фильм «Тур с Иванушками», в котором главные героини мечтают выбраться из повседневной безнадеги.

Инна так и не стала женой миллионера. Ася нашла жениха, но слишком эгоистичного. А Катя о чем только не мечтала, лишь бы не стать полицейской, но как раз ею и стала, еще и дочь непоседливую родила.

Жизнь не сахар, только музыка «Иванушек International» помогает сохранять оптимизм.

«Мне кажется, что это такая очень важная история про всех нас. Когда мы в какой-то момент жизни должны признаться себе, что я могу, я имею право быть тем, кто я есть на самом деле», — говорит актриса Ольга Сухарева.

Ольга Сухарева, Агата Муцениеце и Анна Пескова играют фанаток группы. Когда их героини были юными, они мечтали отправиться в тур с «Иванушками», но рассорились.

Сейчас другая история: нужно доставить письмо от подруги для Андрея Григорьева-Аполлонова. Хочешь-не хочешь, а надо. Тем более, тур по южным городам России обещает привнести в жизнь девушек много светлых эмоций, ведь впереди встреча с любимыми исполнителями.

«Вообще все герои, которых мы играем, как мне кажется, это — мы сами, только какая-то часть нас более утрирована. Поэтому я всегда в любом герое ищу часть себя», — признается актриса Агата Муцениеце.

«Иванушки» появились и на красной ковровой дорожке. Они — безусловные звезды, их музыкой и вдохновлен фильм.

«Это не о нас фильм. Это фильм о тех, кто вырос на „Иванушках“. О тех, кто тогда, когда им было по 14 лет, они ездили в туры. А сейчас они также продолжают ездить, только уже со своими детьми и внуками», — отметил участник группа «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

Как раз главная героиня Катя берет в поездку свою дочь. Во-первых, не с кем оставить, во-вторых, тур, несомненно, укрепит их отношения.

Финальная точка — большой концерт «Иванушек».

Ростов, Сочи, Анапа, Геленджик — героини пытаются догнать «Иванушек», но всякий раз «Иванушки» оказываются на шаг впереди. С одной стороны, грустно, с другой стороны, солнце, море, пляж — чего грустить-то?

На премьере специально для зрителей организовали фотозону с пляжными шезлонгами, чтобы создать летнее настроение, чтобы смотреть было кино легко и, конечно же, с песней.