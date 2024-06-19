В Москве подвели итоги двухлетней работы фонда «Все для победы!»

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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За это время удалось собрать 14 миллиардов рублей.

В Москве подвели итоги первых двух лет работы фонда «Все для победы». За это время удалось собрать 14 миллиардов рублей пожертвований для поддержки бойцов в зоне спецоперации.

На эти деньги закупили тысячи квадрокоптеров, генераторов, бронежилетов, аптечек и другие вещи, технику и оборудование, необходимые на фронте.

Тех, кто приложил особенно много усилий для помощи нашим бойцам, наградили почетными знаками «Все для победы». На торжественной церемонии побывала корреспондент «Известий» Марина Кравцова.

В честь любимой жены Дмитрий назвал противодроновый комплекс «Ольга». Устройство обнаруживает и подавляет любые беспилотники противника.

«Противник постоянно их совершенствует, перестраивает. Чтобы не нужно было каждый раз менять все устройство, мы вот этот модуль достаем, ставим новый. Каждый из них на определенную частоту рассчитан, если грубо говорить — на определенный тип дронов», — рассказал разработчик комплекса Дмитрий Петровский.

А это универсальная гусеничная платформа «Варан», ее грузоподъемность составляет до полутора тонн, она может подвозить медицинские средства и боекомплекты, эвакуировать раненых или превращаться в мобильное средство радиоэлектронной борьбы.

«Мы сканируем диапазон, на котором работает противник, и подавляем его. Данная платформа не видна в тепловизионном сигнале противника, соответственно, мы можем завести ее к ним в тыл и подавить все частоты, на которых летают беспилотники», — рассказал участник выставки Барри Муртазин.

«Вараны» уже поставлены в серийное производство. На стенде представлены разработки инженеров «Кулибин-клуба» — одного из направлений фонда Народного фронта «Все для победы!».

80 тысяч аптечек, больше 7 тысяч дронов, 2 тысяч автомобилей и тонны гуманитарных грузов были отправлены на линию боевого соприкосновения и в новые регионы с помощью фонда «Все для победы!».

Четыре миллиона жителей нашей страны перечислили средства на помощь фронту. За два года для нужд военных в зоне СВО собрали более 14 миллиардов рублей.

«Это не просто какая-то гуманитарная миссия, это и есть второй фронт, который встал вторым эшелоном за нашими парнями, и своим неравнодушием, вкладом приближает нашу победу», — отметил помощник президента РФ Алексей Дюмин.

Самым активным волонтерам вручили памятные знаки «Все для победы!», учрежденные по поручению президента. Приветствие Владимира Путина всем участникам форума зачитал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров, убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы, а значит, победа будет за нами», — сказал Сергей Кириенко.

Среди награжденных военкоры, которые объявляют именные сборы и сами доставляют на передовую необходимое подразделениям оборудование.

Минутой молчания в этот вечер почтили тех, кто погиб, выполняя профессиональный долг. Одним из первых именной сбор объявил наш коллега Семен Еремин, погибший в апреле этого года.

Специальная военная операция дала импульс к технологическому прорыву не только в военной отрасли. По праву лучшие в мире медицинские турникеты теперь делают в России.

Они выдерживают экстремальные температуры: жару и холод, а инновационный пластик виден на рентгеновских снимках. На фронт отправили около 30 тысяч таких турникетов, и каждый — это, возможно, чья-то спасенная жизнь.

«Когда я вижу подтвержденные случаи, когда отцы, мужья, дети возвращаются к своим родным, и я понимаю, что мы тоже сделали вклад в это, я думаю, лучшей награды у нас быть не может», — сказал основатель производственной компании Сергей Сентяев.

Лучшей наградой для уральских конструкторов стал первый уничтоженный в зоне СВО американский танк Abrams. Подбил его отечественный ударный дрон «Упырь», сконструированный, напечатанный и сделанный руками екатеринбургских «Кулибиных».

«Просто до мурашек, крики „Ура!“. Весь цех был безумно счастлив, просто от сборщика до конструкторского отдела», — отметил Владимир Ткачук, руководитель проекта БПЛА «Упырь».

14 тысяч радиостанций, десятки тысяч радиостанций, девять тысяч прицелов, сотни квардоциклов — все это предварительные итоги работы фонда «Все для победы!» и вклад миллионов россиян, которые свое свободные время, силы и душевное тепло отдают ради нашей общей победы.