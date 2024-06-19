«Зависает все чаще»: Захарова попросила Белый дом переживать за Байдена

Захарова: США стоит беспокоится не о дружбе между РФ и КНДР, а о Байдене

Фото: www.globallookpress.com / Donato Fasano

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Пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер заявила, что Америку беспокоит дружба России и Северной Кореи.

США очень обеспокоены разувающимися отношениями России и КНДР, но тот, о ком им, действительно, стоит волноваться, — это их президент Джо Байден. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О том, что Штаты переживают за хорошие отношения РФ и Северной Кореи, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она заявила, что это должно волновать всех, кто обеспокоен стабильностью на Корейском полуострове. Также она боится, что ядерное оружие может быть распространено по миру, а Украина потеряет свою поддержку. Однако Захарова отметила, что действительно беспокойство вызывает состояние президента США.

«Если что-то всех и беспокоит, так это состояние Байдена. Как физическое, учитывая, что он руководит ядерной державой и зависает все чаще. Так и финансовое — из-за криминального характера его появления, связанного с украинскими коррупционными аферами», — написала дипломат.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белому дому снова пришлось комментировать странное поведение Байдена.