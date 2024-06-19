Хвойные растения помогут человеку победить старение

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Возраст дает о себе знать, когда в организме происходят воспаления.

Процесс старения, казалось бы, необратимая вещь, но ученые выяснили, как можно его замедлить. Оказалось, что секрет кроется в хвойном лесу. Об этом рассказала глава одной из научно-производственных компаний Фания Маганова изданию aif.ru.

Ученые выяснили, что аромат пихты, а точнее ее терпенов (один из основных компонентов хвойных смол), положительно влияют на организм, улучшая состояние сосудов и уменьшая биологический возраст человека.

Фаганова отметила, что терпены помогают растениям развиваться даже в тяжелых природных условиях, позволяя сохранять им стабильное состояние. Такое же действие эти вещества могут оказывать и на человека. Терпены участвуют в биосинтезе холестерина, желчных кислот и ряда витаминов, они положительно воздействуют на сосудистую систему. На их основе сегодня делают лекарственные препараты, да и сам воздух хвойного леса благоприятно воздействует на организм человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогут замедлить старение кожи.