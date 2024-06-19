В Красном море затонуло торговое судно после атаки хуситов
Фото: www.globallookpress.com / Imago
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На месте предполагаемого крушения нашли следы топлива.
Торговое судно, которое атаковали хуситы еще 12 июня, скорее всего, затонуло в Красном море у берегов Йемена. Сообщение об этом появилось на сайте Центра координации морских торговых перевозок при военно-морских силах Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в 66 километрах от Ходейды. Судно два раза поразили воздушными снарядами. Экипажу удалось эвакуироваться. В UKMTO сообщили, что на месте, где в последний раз находилось судно, нашли следы топлива и мусора. Скорее всего, борт затонул именно там.
«Судам рекомендуется соблюдать осторожность при перевозке и сообщать о любых подозрительных действиях в UKMTO», — сообщили в Центре координации.
По утверждению хуситов, они будут продолжать атаки на любые связанные с Израилем корабли, пока еврейское государства не снимет блокаду с сектора Газа и пока «агрессия против палестинского народа» не будет пресечена. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов Йемена.