«Оплот мира и безопасности»: переговоры Путина и Ким Чен Ына начались по дороге из аэропорта
Путин и Ким Чен Ын начали переговоры в машине по пути из аэропорта
Фото: kremlin.ru
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О чем говорили лидеры государств — в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Президент РФ Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын начали переговорынй процесс уже по пути из аэропорта — в машине. Об этом говорится в заявлении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
«Отношения между странами становятся мощным стратегическим оплотом для защиты международной справедливости, мира и безопасности и способствуют построению нового многополярного мира», — отмечается в сообщении ЦТАК.
Агентство уточняет, что визит Владимира Путина ознаменовал собой новый виток развития отношений между двумя государствами и подчеркивает стойкость дружбы наших народов.
Государственный визит президента России Владимира Путина продлится два дня. Накануне вечером он прибыл в Пхеньян. В аэропорту его встретил лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
Ранее 5-tv.ru писал, что подарили Владимиру Путину в аэропорту северокорейской столицы.