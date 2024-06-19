Кино, музыка и беспилотники: как прошла поездка Владимира Путина в Якутию

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Президент посетил российскую республику 18 июня.

В самом большом регионе России сегодня большое событие. В Якутию с рабочей поездкой прибыл Владимир Путин. За неполный день президент успел встретиться с руководством республики, жителями и даже местными талантами. Ну и, конечно, обсудить планы и проблемы региона. За поездкой президента наблюдал корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Владимир Путин, как и обещал, прилетел в республику Саха-Якутия летом. Визит планировал еще полгода назад, но тогда метеоусловия не позволили посадить самолет. Сейчас в краю морозов, алмазов и самобытной культуры на улице +20. Программа насыщенная, времени мало…



Крупнейший субьект в составе страны по размеру превосходит Аргентину или, как отмечал сам Владимир Путин, пять-шесть Франций. Огромная территории, огромные ресурсы. Задачи по росту промышленности в регионе традиционно на первом месте, но сейчас особое внимание здесь уделяют развитию сектора несырьевой экономики. Поэтому первым делом президенту показывают самый большой на Дальнем Востоке креативный кластер «Квартал труда». Его еще называют креативной коммуналкой.

Всего восемь экранов, на которых представлены передовые проекты республики Саха и отдельного внимания удостоен стенд с киноиндустрией. Якутия занимает третье место в стране по кинопроизводству после Москвы и Петербурга.

Вот уже у этого стенда и Владимир Путин. В прошлом году президент поручил кабмину и властям Якутии создать кинопавильон полного цикла. К 2027 году он будет построен. Местные кинематографисты уже замахнулись на сьемку 50 фильмов в год.

Республика Саха — это не только про самобытное кино, еще и про IT. В одном технопарке «Якутия» — больше сотни инновационных компаний. Местные специалисты открывают школы, обучают детей программированию. Одна из таких школ запущена в Донецкой народной республике.

«Мы сейчас разговаривали с руководителем республики по самым различным направлениям развития Якутии, но все эти направления будут весьма интересными и полезными для всех наших территорий, в том числе и для новых», — подчеркнул президент.

В зале те, кто переехал в отдаленные районы Дальнего Востока по программам земский учитель, врач. Работники культуры и молодые чиновники. Говорили и про Сахалинский мост, который не забыт, и про расширение БАМа, выходу к Охотскому морю, развитие энергетических мощностей.

«Для того, чтобы сюда привлекать нужного уровня и нужного количества специалистов, здесь нужно создавать условия для этого. Мы сохранили ипотеку под два процента и будем держать ее в таком качестве, в таком виде, будем создавать условия для привлечения специалистов. Да, и мы ее расширяем, кстати говоря, в том числе, на участников СВО», — отметил Владимир Путин.

Скоро, наряду с земскими врачами и учителями, выплаты в два миллиона рублей, а может уже и больше, здесь будут получать и земские работники культуры. Многие за работу в суровых условиях получают надбавки, размер которых, как отметил президент, менять при повышении НДФЛ нельзя.

«При учете сумм по налогообложению, надбавки должны быть вынесены за скобки. И только базовая часть должна учитываться для налогообложения. Обязательно такое поручение правительству дам», — пообещал президент.

Президент знает, какие здесь условия…

«Я помню зимой приезжал, минус 50 — до ушей боялся дотрагиваться, думал, сломаются уши», — вспомнил российский лидер.

Владимир Путин, кажется, хотел ответить на все вопросы участников встречи… И про то, что высокоростным интернетом обеспечены отдаленные районы, и про то, что Россия продолжает развивать спутниковую группировку.

«У нас несколько центров сейчас по развитию беспилотной авиации. Около десятка создано и будем дальше создавать, в том числе и на Дальнем Востоке», — отметил президент.

А это уже выставка достижений территории опережающего развития «Патриотическая», созданной специально для нужд СВО. Владимир Путин внимательно изучил все новые разработки для фронта. Беспилотники, средства для их обнаружения и подавления, прицелы, броня — все это производят тоже здесь на Дальнем Востоке и отправляют на фронт при господдержке.

А сразу же после встречи Владимир Путин посетил стадион «Туймаада», где скоро пройдут спортивные игры «Дети Азии», и пообщался с жителям города. В плане поездки этого не было, это желание президента.

И проблемы обсудили, и достижения региона посмотрели, и с людьми пообщались. Владимир Путин увидел и настоящие алмазы республики — дети в высшей школе музыке президента дождались, дали концерт.

Пока в зале идет концерт, нам показали альбом Высшей школы музыки — закладка на том самом месте, где в 1999 году оставил свой автограф Владимир Путин: «На добрую память, с благодарностью за наших детей». Тогда он был в должности секретаря Совета безопасности.

Участники ансамблей осуществили свою мечту — пообщались и сфотографировались с президентом. А после Владимир Путин еще раз оставил свой автограф и пожелания школе уже в новом альбоме.