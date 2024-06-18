Весь в мать: Тимати отрастил длинные волосы

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Рэпер скрывал от всех новую прическу, а потом избавился от нее. Чем был вызван такой поступок?

Рэпер Тимати с длинными волосами невероятно похож на мать Симону Юнусову. Такой вывод сделали его поклонники в Сети.

Последнее время артиста постоянно видели в головных уборах. Он не объяснял причины нового пристрастия, но все стало ясно, как только он оголил голову. Оказалось, Тимати отрастил длинные волосы.

Артист опубликовал видео, показав свою пушистую шевелюру, непослушно торчащую в разные стороны. Затем кадр сменяется — и певец уже стоит с состриженными волосами под привычную его образу длину. Зачем артист отращивал волосы и почему раньше не пошел в барбершоп — неизвестно.

Люди в комментариях моментально начали писать рэперу о том, что в непривычном образе он — копия матери.

«На свою маму очень похож в первом образе», — поражаются подписчики.

Сам певец никак не отреагировал на подобные комментарии.

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