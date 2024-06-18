Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Российский президент посетил Северную Корею впервые с 2000 года, когда ее возглавлял отец нынешнего лидера — Ким Чен Ир.

Президент РФ Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КНДР. У трапа самолета его встретил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Главы государств тепло приветствовали друг друга, девушка в традиционном корейском наряде преподнесла российскому президенту букет цветов.

Это третья по счету встреча Ким Чен Ына и Путина с 2019 года. Визит лидера России имеет статус государственного, что соответствует наивысшей градации согласно дипломатическому протоколу.

В Пхеньяне президент РФ был в 2000 году, когда КНДР возглавлял Ким Чен Ир — отец нынешнего лидера страны.

Визит Путина в Северную Корею продлится два дня. В программе — переговоры в расширенном составе и неформальное общение президента РФ с северокорейским лидером. Также в связи с приездом Путина пройдет торжественный концерт и государственный прием. Сам глава России намерен возложить венок к монументу освобождения Кореи Советской армией.

Сегодня отношения между Россией и КНДР активно развиваются. В 2023 году товарооборот вырос в девять раз. Растет количество российских туристов в КНДР. Это, к слову, один из пунктов переговоров в Пхеньяне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за поездкой Владимира Путина в КНДР пообещали пристально следить в США.