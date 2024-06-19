«Открывается портал»: что будет, если заглянуть в открытые глаза покойника

Фото, видео: www.globallookpress.com / PsychoShadow; Личный архив Андрея Харриса; 5-tv.ru

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Рядом с умирающим человеком нельзя находиться беременным, детям и людям со слабым здоровьем.

С процессом смерти связано много мифов. Экстрасенс Андрей Харрис развеял многие из них в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru

Оккультист заверил, что открытые глаза или изменение положения частей тела никак не связаны с мистикой. Все дело в банальной физиологии и судорогах, спазмах, которые могут возникать еще некоторое время после смерти.

«Здесь 100% не нужно бояться. Это простая физиология и реакция человеческого тела», — заверил Харрис.

Однако, уточнил экстрасенс, если обратиться к истокам оккультизма, то повод забеспокоиться все же найдется.

«Считается, что душа выходит из человека с момента последнего выхода», — сообщил экстрасенс.

Харрис напоминает, что это чревато для тех, кто присутствует рядом с человеком в момент его смерти. По словам экстрасенса, в момент последнего выдоха открывается портал в тонкий мир. Он забирает большое количество энергии.

Оккультист предупредил, что детям, беременным и тем, у кого есть какие-то проблемы со здоровьем, в этот момент лучше не находиться близко. У этой категории людей может произойти излишняя утечка жизненной энергии, что может привести к неприятным последствиям.

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