«Сразу после начала СВО»: как притесняют русских в Германии

Фото, видео: © РИА Новости / Арам Нерсесян, Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Руководитель волонтерской организации заявил о десятках случаев дискриминации по национальному и языковому признаку.

Притеснения русских в Германии начались практически сразу после начала спецоперации на Украине. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал руководитель проекта «Путь домой» Анатолий Бублик.

Он утверждает, что его организация, которая помогает русским в Европе, столкнулась с десятками случаев дискриминации по национальному и языковому признаку.

«Закрывают счета в банке, если ты гражданин РФ и живешь в Европе по виду на жительство. Причем это не только в Прибалтике, а именно в Германии. Случаи вопиющие, которые мы выносили даже на публичное обозрение, где подключался и непосредственно Евгений Александрович Примаков, и наши русскоязычные адвокаты», — заявил Бублик.

Он привел в пример историю, когда иностранный банк заморозил счет девушке, когда узнал о том, что она продала квартиру с намерением уехать именно в Россию. То есть у нее фактически отняли ее же деньги.

«Отбирали детей, потому что они вывозятся в „страну-агрессор“. Это, вообще, практика настолько частая, что те люди, которые обращаются к нам в проект за помощью, получают от нас четкую инструкцию до последнего дня не сообщать ни в школе, ни в детском саду о том, что семья переезжает в Россию», — рассказал руководитель проекта.

Если же каким-то образом становится известно, что семья собирается переезжать, то ей рекомендуют говорить о переезде в Канаду, Америку, Турцию — куда угодно, но только не в Россию, добавил Бублик.

Иначе, пояснил он, детей могут просто изъять из семьи, так как ювенальная юстиция в этом плане работает в Германии, как часы. С детьми в возрасте 14-17 лет, которых нельзя просто забрать из семьи, как малышей, в школе беседуют инспекторы ювенальной юстиции, уговаривая их подать заявление на родителей о том, что те увозят их без согласия.

«Отбирают автомобили, которые зарегистрированы в Германии, если человек хочет переехать в Россию и забрать с собой автомобиль. Отбираются они на границе даже не Германии, потому что между Германией и другими странами границы практически нет, а отбираются на границе Польши с Белоруссией или Латвии и Эстонии с Россией. И потом приходится людям год-полтора судиться, прежде чем они заберут свои автомобили», — продолжил Бублик.

По его словам, последнее «нововведение» в практике дискриминации русских сейчас внедряют в аэропортах Германии. Суть его в том, что человека уже после того, как он прошел регистрацию и оказался фактически в накопителе, полицейские отводят в сторону и просят показать, что у него в личных вещах. Так происходит, даже если человек летит в Россию через Турцию, Сербию или Грузию.

«Проверяют именно на провоз денег. И если человек имеет билет в Турцию и у него с собой определенное количество евро, но он по паспорту русский, то эти деньги изымаются», — пояснил собеседник.

По его словам, проект «Путь домой» работает с января 2023 года. За это время за помощью обратились более 156 тысяч русскоязычных семей, из которых 40% — жители Германии.

Организация также помогает людям других национальностей, которые хотели бы переехать жить в Россию. За полтора года таких обратилось около пяти тысяч человек. Среди них — немцы, австрийцы, шведы, швейцарцы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, к чему привел запрет русского языка на Украине.