Неожиданный багаж: австралийка перевозила свое сердце в пакете

Жительницу Австралии задержали в аэропорту с сердцем в пакете

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

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Путешественница перенесла более 200 операций и хотела сохранить что-то на память.

Джессика Мэннинг пыталась перевезти в ручной клади самолета свое сердце. Об этом рассказала зарубежная газета New Zealand Herald.

30-летняя австралийка родилась с тяжелым заболеванием — шестью пороками сердца. Она перенесла множество операций, но, в итоге, ей все равно потребовалась трансплантация органов. Мэннинг сделали сразу двойную пересадку. Врачи заменили австралийке сердце и печень.

«В декабре 2016 года меня обследовали на предмет трансплантации сердца и печени, включили в список трансплантатов в апреле 2017 года. Я ждала трансплантации 16 месяцев», — поделилась Мэннинг.

Пережив много трудностей Джессика захотела сохранить на память свое сердце. Сначала она пожертвовала его для научных опытов, но через некоторое время его ей вернули. Девушка везла его домой и положила в герметичный пакет в ручной клади, что и вызвало вопросы у сотрудников аэропорта. После часовых разъяснений австралийку отпустили. Теперь орган она хранит у себя дома.

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