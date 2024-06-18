Представители Харбина приедут на Международный форум городов стран БРИКС+

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури; 5-tv.ru

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Гости из Китая заинтересованы в поиске точек совместного роста и развитии сотрудничества.

В Казани 21 июня пройдет Международный форум городов стран БРИКС+ с участием лидеров 200 муниципалитетов из 21 страны, в том числе представителей китайского Харбина.

В мае делегация Казани побывала в Харбине с визитом, посвященным развитию отношений между городами. Именно тогда представителей Харбина пригласили для участия в Учредительном собрании Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

Замруководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров отметил, что российский и китайский города во многом похожи и могут найти точки для совместного роста и развития сотрудничества.

«Это совершено новая инициатива, которая уже получила отклик во всех странах объединения БРИКС. Миссия Ассоциации — выступать единым голосом по вопросам развития местного самоуправления через сотрудничество между местными властями стран БРИКС. Поскольку интерес к сотрудничеству у городов огромный, мы ожидаем большое количество гостей высокого уровня», — заявил Шакиров.

Центральным событием визита представителей Казани стала Конференция по взаимодействию и развитию сотрудничества между Харбином, Шеньчжэнем и городами России.

В эти дни в Харбине открылась выставка картин русских художников. По словам председателя Русского клуба Марины Кушнаренко, местные жители с большим интересом и уважением относятся к русской культуре.

Кушнаренко отметила, что Русский клуб существует в Харбине уже 18 лет, и его мероприятия, посвященные популяризации русской культуры, посещают не только проживающие здесь соотечественники, но и сами китайцы.

«В Китае великий интерес к русской культуре, особенно на северо-востоке Китая, что обусловлено близостью к России. Здесь связь с Россией ощущалась всегда, это исторический фактор», — пояснила глава Русского клуба.

Она отметила, что в книжных магазинах Харбина не редкость переведенные на китайский язык сборники стихов Сергея Есенина и Александра Блока, романы Льва Толстого и произведения других русских поэтов и писателей.

Любят в Харбине и русскую музыку: на набережной протекающей в городе реки Сунгари вечерами слышны русские песни в исполнении китайцев.

Город часто посещают российские деятели культуры, которые проводят здесь концерты и творческие вечера. Так, в 2023 году в Харбин приезжали писатели Андрей Геласимов и Василий Авченко, поэт Влад Маленко и труппа приморской сцены Мариинского театра.

Ранее 5-tv.ru рассказал о встрече президента РФ Владимира Путина со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета во время визита в Китай в мае этого года.