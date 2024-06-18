«Почти 19»: жена Витаса снялась в откровенном латексном боди

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известно, что супруги сейчас отдыхают в Турции и на днях отметили 40-летие второй половинки певца.

Супруга певца Витаса Светлана Грачева снялась в откровенном образе. Фото артист опубликовал на своей странице в соцсети.

На снимке Грачева предстала в черном латексном боди. Скорее всего, фото было сделано в Турции, где пара сейчас отдыхает. Сам Витас откровенный образ жены никак не прокомментировал.

Известно, что с будущей супругой Витас познакомился еще в юности, когда ему было 19 лет, а Светлане и вовсе 15. Сейчас они воспитывают сына и двух дочерей, младшей из которых всего три года.

Супруга певца Витаса Светлана Грачева. Instagram* / vitasroom

К слову, во время турецких каникул Светлане исполнилось 40 лет. Витас показал в своем блоге, как поздравил жену с днем рождения в одном из отелей Кемера.

«Сегодня замечательный день, у моей супруги день рождения, ей исполнилось 40 лет, почти 19. С праздником тебя! Люблю, целую, уважаю, ты самая лучшая, самая красивая!» — обратился певец к супруге.

Ранее 5-tv.ru показал, как выглядят подросшие дети певца Витаса.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ