Джастина Тимберлейка арестовали в пригороде Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com /© Mika Schmidt

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Певца задержали минувшей ночью, вскоре он предстанет перед судом. Что произошло?

Певца Джастина Тимберлейка арестовали за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что знаменитость минувшей ночью задержали правоохранители Саг-Харбора — маленького населенного пункта в штате Нью-Йорк. Сейчас исполнитель находится под стражей, а позднее в этот же день предстанет перед судом.

Источник в окружении певца сообщил журналистам, что Тимберлейк покинул расположенный в окрестностях Саг-Харбора отель незадолго до того, как его арестовали.

Также сообщается, что у Тимберлейка прямо сейчас проходит тур в поддержку его нового альбома «Everything I Thought It Was» и на пятницу у него запланирован очередной концерт в Чикаго.

В мае супруга певца Джессика Бил проговорилась в интервью, что в их отношениях с Тимберлейком не все гладко. По слова актрисы, им много приходится работать над сохранением брака.

Между тем поклонники звездной пары уже давно обсуждают возможные проблемы между супругами. В прессу неоднократно просачивались слухи об изменах со стороны 43-летнего певца, и фанаты каждый раз недоумевали, почему супруга его прощает.

Тимберлейк и Бил женаты с 2012 года, воспитывают двух сыновей. За 12 лет брака они дважды были на грани развода. Масла в огонь подлили и недавно изданные мемуары певицы Бритни Спирс, утверждающей, что Тимберлейк чуть ли не заставил ее прервать беременность во время их отношений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бритни Спирс извинилась перед Джастином Тимберлейком за свои мемуары.