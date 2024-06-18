Крупнейшая вспышка ботулизма в РФ: кто виноват в массовом отравлении людей

В России отмечается крупнейшая за 30 лет вспышка ботулизма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ; 5-tv.ru

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При первых симптомах нужно экстренно обратиться за медицинской помощью.

Впервые за 30 лет в России произошла крупная вспышка ботулизма. Инфекция активно захватывает Москву, Казань и Нижний Новгород. Она распространяется с огромной скоростью и быстро прогрессирует внутри человека.

Важно в кратчайшие сроки распознать ботулизм и незамедлительно обратиться за помощью в медицинское учреждение.

«Заболевание редкое, и такие вспышки, которые происходят сейчас, трудно вспомнить, когда происходили в последний раз, не на моей памяти — то есть больше тридцати лет назад», — сказал врач-инфекционист Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости.

Первые заболевшие появились в столице после того, как съели салат с фасолью из сервиса доставки «Кухня на районе», а также консервы с тунцом. Численность пострадавших, у которых обнаружили инфекцию в Москве, перевалила за 100 человек. В Казани и Нижнем Новгороде — по 14 пациентов на данный момент. Многие находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм», — сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Источник заражения уже был найден и его работа временно приостановлено. Идут разбирательства по делу о массовом отравлении.

Член Гильдии маркетологов Олег Деркачев эксклюзивно рассказал 5-tv.ru о том, какое место в рынке занимает компания, с которой началась вспышка ботулизма.

«Сегодня популярность „Кухни на районе“, так называемой, она очень высокая и у нас по прогнозам в 2024 году в России оборот где-то превысит один триллион рублей», — рассказал Олег Деркачев.

Что такое ботулизм?

Ботулизм является инфекционным заболеванием, которое возникает из-за бактерий рода клостридий. Заболевание считается особо опасным. Нейротоксин ботулизма признан самым сильным природным ядом.

Инфекция поражает нервную систему, преимущественно продолговатого и спинного мозга, причем происходит это очень стремительно. Импульсы перестают поступать в мышцы и тело атрофируется. На 60% случаев приходится смертельный исход.

Выделяют четыре формы ботулизма: пищевой, раневой, лекарственный и ботулизм детского возраста. 99% приходится именно на пищевой способ заражения.

Как распознать ботулизм в продукте?

К сожалению, никак. Визуально инфекцию невозможно найти. Никаких признаков того, что пища испорчена, не будет. Она будет пахнуть, как свежая, не изменит цвет, не вздуется упаковка.

В какой еде может быть инфекция?

Чаще всего развитию ботулизма способствуют консервированные продукты. Опасное заболевание развивается в банках, которые неправильно хранили или перевозили.

Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал не покупать сейчас сомнительные консервы, особенно на рынках. И временно отказаться от фасоли и тунца, которые послужила вспышке инфекции.

Ботулизм также может обитать в колбасе, вяленной рыбе и соленьях, особенно грибах. Все дело в том, что его токсин распространяется в почве, иле озер и прудов, гниющих останках животных и растений, личинках мух и червей. А вышеупомянутая продукция не проходит термическую обработку и хранится длительное время, чаще всего еще и с нарушением условий. Потому именно в ней микроорганизмы чувствуют себя хорошо и активно плодятся.

Симптомы ботулизма

Главными симптомами инфекции можно назвать: двоение и туман в глазах, нечеткость речи, «пьяная» походка, бледность кожи и сухость во рту.

Врач-инфекционист Сергей Вознесенский эксклюзивно рассказал 5-tv.ru, что в первые часы заражения человека ждет — тошнота, боли в животе, жидкий стул и температура.

Симптомы проявляются в первые 12-72 часа. Очень редко этот процесс может начаться через 8 дней. Такая разница во времени объясняется количеством попавшего в организм токсина. Чем больше бактерий, тем меньше времени.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Профилактика ботулизма

Роспотребнадзор перечислил основные правила для тех, кто хочет уберечь себя от ботулизма: не покупать консервы на рынке и у случайных лиц, не консервировать продукты с признаками порчи и гнили, не нарушать общепринятую технологию приготовления: уменьшать количество соли, уксуса, сокращать время тепловой обработки. А также никогда не есть консервы из вздувшихся банок.

Не менее важным является верное хранение и приготовление: находиться консервы могут строго в холодильнике или погребе, а обрабатывать термически их нужно не менее 15-20 минут.

Следует также обращать внимание на даты изготовления и не покупать то, у чего подходит к концу срок годности, ведь в такой еде вероятность того, что размножились болезнетворные бактерии, значительно выше.

Как врачи определяют ботулизм?

Специалисты проводят ряд исследований, в которые входят общий анализ крови и мочи, ЭКГ, узи брюшной полости и электронейромиография. Последнее предполагает под собой проверку сократительной способности мышц. Провести тест на наличие болезнетворных бактерий могут и из рвотной массы.

На основании симптомов, анамнеза и результатов обследования появляется подтверждение фактов наличия ботулизма.

Почему плохая продукция оказалась в продаже?

Член Гильдии маркетологов Олег Деркачев эксклюзивно объяснил 5-tv.ru, что снижение качества продукции вероятнее всего вызвано тем, что бизнесмены, в попытке уложиться в средний чек покупателя, упускают стандарты качества.

«Доставкой еды занимаются три больших оператора в России, но естественно, учитывая, что рынок растет, то появляются небольшие операторы, кто занимается доставкой еды и там бывают такие нюансы, что нет медицинских книжек или книжки бывают недействительны. Текучка кадров, не хватает технологий хранения», — поделился Олег Деркачев.

Он также рассказал, что далеко не всегда нормам соответствует тара для доставки. Эти факторы уменьшают для продавца затраты, но создают определенный риск для покупателей. Именно поэтому сложилась такая острая ситуация.

Что ждет виновников?

Следственный комитет России проводит активные действия для расследования массового отравления.

В настоящее время уже задержаны генеральный директор «Кухни на районе» Антон Лозин, руководитель отдела качества Елена Машкова и руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин. Следствие решает вопрос об избрании им меры пресечения. Деятельность же «Кухни на районе» остановлена.

В текущее время выявлен ряд нарушений обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства: отсутствовали документы, подтверждающие срок годности продукции, не было протоколов лабораторных испытаний, а также контроля за соблюдением технологии производства, условиями хранения сырья и готовой продукции.

«По изъятой во всех указанных регионах продукции назначены необходимые экспертизы. Следователи СК выясняют, в какие еще регионы потребителям могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают иных пострадавших в результате ее употребления», — сказано в сообщении СК РФ.

Следственный комитет также отметил, что в ходе проверки «Кухни на районе» сотрудниками была найдена продукция, которую пытались быстро уничтожить.

Ранее 5-tv.ru писал, что трое руководителей задержаны по делу о массовом отравлении в Москве.