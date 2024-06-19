Скоро договорятся: как иноагенты попадают в список экстремистов и террористов

Фото, видео: ТАСС / Владимир Андреев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обострившееся чувство безнаказанности у пребывающих за границей публичных россиян может выйти им боком.

Известный музыкант Noize MC* может попасть в список экстремистов и террористов. Общественники требуют внести его туда за выступление в футболке запрещенного в России «Азова»**. Исполнитель уже давно покинул страну и нередко демонстрирует свою враждебность по отношению к тем, кто здесь живет. И это сейчас общая черта многих иноагентов, которые считают, что, живя в Испании или Израиле, можно делать все, что угодно, и им за это ничего не будет. Будет — в этом убедился корреспондент «Известий» Алексей Целищев.

Наблюдая за ходом СВО, главные фигуры сбежавшей из России, так называемой, несистемной оппозиции, все меньше следят за словами. Когда лозунги за победу украинских националистов кончились — в методичке прописали новые призывы.

«Я мечтаю об одном: чтобы вот эти танки поскорее доехали, чтоб благодаря этим танкам российская армия потерпела полное поражение…» — говорил Леонид Волков***, входящий в перечень террористов и экстремистов, соратник Алексея Навального***. Он имеет шансы стать в России фигурантом уголовного дела о государственной измене.

«Это особо тяжкое преступление. Оно предусматривает под собой наказание на срок от 12 до 20 лет. Это максимальное лишение свободы, которое у нас существует по уголовному законодательству за совершение одного преступления», — отмечает Игорь Семеновский, юрист.

Удивительно, что человек, позиционирующий себя экономическим советником экстремистского фонда борьбы с коррупцией Владимир Милов*, тоже разбирается в законах. Ведь почти в каждом его высказывании — есть основания для возбуждения дела. Но видимо ему за чтение уголовного кодекса — покровители не платят. Вот так он прокомментировал теракт, в котором был убит Владлен Татарский.

«У меня вот личная просьба к вам… Товарищи партизаны, пожелание от Владимира Милова, если можно, если я могу, конечно, а можно кого-нибудь посерьезнее в следующий раз?» — вопрошал иноагент.

Он уже заочно осужденный в России на 8 лет за фейки о российской армии — попадет теперь и под статью о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности и оправданию терроризма.

«За подобные высказывания в сети интернет предусмотрено наказание в виде реального лишения свободы сроком до пяти лет», — предупреждает юрист Игорь Баранов.

Сбежавшие экстремисты, желая смерти россиянам, отрабатывают все пункты брошюры по антироссийской пропаганде, которую еще в 2020 году семья Навальных*** изучала в Германии. Вернувшись на родину чета должна была сообщить о контактах с западными спецслужбами российским правоохранителям. Это ничто иное — как сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством. В России признано преступлением и наказание за него — прописано в уголовном кодексе.

«Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до восьми лет реального лишения свободы», — отмечает юрист Василий Воробьев.

Террорист и экстремист из той же компании — Иван Жданов*** — то ходит с протянутой рукой, собирая деньги на нужны ВСУ…

«У кого есть такая возможность — это нужно делать. И ВСУ, и благотворительным организациям, и на лекарства, каких-то бронежилетов или еще чего-нибудь — это нужно делать», — говорил экстремист.

То вместе с иноагентом Марией Певчих* он признается в формировании списка антироссийских санкций.

«Мы занимаемся персональными санкциями — это большой процесс согласования, кого необходимо внести в санкции, ты убеждаешь сначала на высоком уровне, потом готовишь пакеты доказательств, что именно эти люди должны попасть под санкции», — говорил экстремист в одном из интервью.

Это еще одна статья УК — призывы к осуществлению деятельности, направленной против государственной безопасности.

«Санкция по данной статье предусматривает самое жесткое — от пяти до семи лет лишения свободы», — отмечает юрист Сергей Кузнецов.

Этими выпадами выходцы из экстремистского ФБК**, по мнению экспертов, чуть ли не ежедневно нарушают минимум пять статьей уголовного кодекса. Возможно, они и сами это понимают. Потому и не спешат возвращаться на родину.

* — признан иноагентом в РФ

** — террористическая организация, запрещена в России

*** — признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов