Смертельное ДТП в Рязанской области: что стало причиной страшной аварии

Фото: Telegram / Госавтоинспекция Рязанской области / gibdd062

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В результате на трассе М5 «Урал» погибли восемь человек и еще 13 пострадали.

Авария в Рязанской области, в результате которой погибли восемь человек, произошла из-за выезда автобуса на полосу встречного движения. Такую предварительную причину ДТП озвучил начальник управления Госавтоинспекции УМВД России по региону Сергей Москвин.

«Обстоятельством ДТП явился выезд на полосу встречного движения автобуса «Газель», — сказал он.

Москвин уточнил, что примерно в 06:00 по московскому времени произошло столкновение четырех машин — микроавтобуса «ГАЗ», легкового автомобиля и двух грузовиков.

ДТП в Рязанской области произошло на 273-м километре трассы М5 «Урал» в Шиловском районе. Как сообщила прокуратура региона, в результате аварии погибли восемь человек и еще 13 пострадали, в том числе трое несовершеннолетних.

Прокуратура сообщила в Telegram-канале, что органы следствия возбудили уголовное дело по статье «Оказание транспортных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров, повлекших по неосторожности смерть восьми лиц».

Нарушения водителями ПДД на дорогах Рязанской области

Накануне пресс-служба Госавтоинспекции Рязанской области в Telegram-канале сообщила результаты рейдовых мероприятий по выявлению нарушений ПДД на дорогах в регионе. Так, за минувшие выходные инспекторы выявили свыше 21 тысячи таких случаев, причем 14 из них — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В частности, семь нарушений совершили водители автобусов в Рязанской области. Еще было выявлено девять случаев управления авто без прав, а 14 лиц поймали на неправильной перевозке детей. Также нарушали и пешеходы — таких случаев было восемь за два дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОСАГО исключат из списка обязательных документов при регистрации авто. Соответствующий законопроект прошел второе чтение в Госдуме.