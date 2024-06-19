«Попробуйте поехать с нами»: Макеева отреагировала на хейт из-за своих поездок в Донбасс

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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День России певица с супругом провели на концертах в военных частях.

Анастасия Макеева чуть не погибла во время концерта на Донбассе в честь Дня России. Об этом она рассказала KP.RU

Певица с мужем регулярно ездят в опасную зону, несмотря на риск для жизни. Праздник не стал исключением. Артистка поделилась, что в этот раз было особо небезопасно. Для них с мужем сделали сцену из подручных материалов. Концерт прошел в полевых условиях.

«Ночью неоднократно звучала сирена. У нас было 120 секунд, чтобы покинуть помещение, где мы спали», — делится Анастасия.

Их выступления проходят менее чем в пяти километрах от линии боевого соприкосновения. Такая ситуация обязывает быстро реагировать на экстренные ситуации и адаптироваться к непростым условиям: отсутствие воды, света, ночные перебежки в бомбоубежище.

Потому артистке особо неприятны негативные комментарии, которые они с мужем читают о себе в сети. Макеева пригласила всех, кто не верит в то, что такие концерты проводятся не для пиара, съездить с ними в Донбасс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве простились с погибшим в зоне СВО оператором НТВ Валерием Кожиным.