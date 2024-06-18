Госдума приняла в I чтении закон о запрете продажи энергетиков детям
Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky
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Вред для здоровья от этого напитка уже давно доказан врачами.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, который запрещает с 1 сентября продажу энергетиков несовершеннолетним. лицам. Об этом сообщили на сайте нижней палаты парламента.
Если законопроект будет одобрен, то продавец в магазине при продаже такого товара с осени может потребовать паспорт, чтобы удостовериться в возрасте покупателя.
«Вред энергетических напитков доказан врачами. Их бесконтрольное потребление повышает риск развития гипертонии, сахарного диабета, сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний», — указал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, подобные меры помогут защитить здоровье детей и оградить их от такой пагубной привычки.
Пагубная привычка: когда в России запретят продажу энергетиков детям
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