Вернут или не вернут деньги? Что делать клиенту банка, лишенного лицензии

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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При отзыве лицензии у какой-либо кредитной организации его вкладчиков защищает специальное законодательство. Как оно работает?

Вкладчикам банка, у которого регулятор по какой-либо причине отозвал лицензию, в первую очередь нужно беспокоиться о том, застрахован ли их вклад. Именно от этого зависит, удастся ли вернуть деньги. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

Депозиты возмещаются в первую очередь

Он пояснил, что при отзыве лицензии у банка, где вы храните средства, нужно выяснить, с какой целью регулятор это сделал: чтобы побудить банк устранить выявленные в работе нарушения либо для его последующей ликвидации.

В первом случае нужно просто подождать, пока ваш банк выполнит требования ЦБ и вернется к нормальному режиму работы. Если же финансовое учреждение подлежит ликвидации, значит, будет назначена ликвидационная комиссия, которая разделит его средства в зависимости от приоритетности получателей. При этом в первую очередь выплате подлежат именно депозиты, отметил Зубец.

«Если банк входил в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), то люди получат свои деньги достаточно быстро. Если же не входил, то начинается судебный процесс, в ходе которого банкротная масса будет делиться на суммы в порядке приоритета получения. В результате надо просто будет дождаться, когда люди получат те деньги, которые им причитаются. Если это банкротство без участия АСВ, то это на несколько лет. Если с АСВ, то в течение нескольких месяцев, может, даже быстрее», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в случае, если вклад не застрахован, никаких гарантий его полного или хотя бы частичного возврата нет даже по прошествии нескольких лет судебных разбирательств.

Возврат денег стал быстрее и проще

© РИА Новости / Андрей Иглов; Личный архив Максима Чиркова; 5-tv.ruПо словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максима Чиркова, отзыв лицензии у тех или иных банков — это обычная практика на протяжении последних десяти лет. Таким образом ЦБ проводит чистку и оздоровление банковской системы, так как огромное количество учреждений в ней порождает возможности для различных злоупотреблений.

При этом, подчеркнул Чирков, в случае отзыва лицензии у какого-либо банка вступают в действие нормы законодательства, которые защищают граждан, имеющих вклад в этом банке.

«Банки, которые работают в России, входят в систему страхования вкладов, и даже после процесса ликвидации банка, если не хватает его активов для выплаты гражданам, они получают свои средства в установленных лимитах от Агентства по страхованию вкладов. Оно создает определенные резервы для подобных ситуаций, когда возникает необходимость компенсировать вкладчикам их средства», — пояснил Чирков.

По его словам, сегодня возврат денег вкладчикам происходит достаточно быстро и, как правило, через инфраструктуру какого-то другого банка.

«Сейчас у нас произошли изменения в законодательстве, и до 30 миллионов рублей гражданин может перевести без комиссии в течение месяца на свой счет в любом банке. В этом смысле получение денег от Агентства по страхованию вкладов через какой-то коммерческий банк стало гораздо легче», — заключил эксперт.

Накануне ЦБ отозвал лицензию у зарегистрированного в Татарстане «Автоградбанка». Причиной стало нарушение банком законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.

В частности, учреждение обслуживало клиентов, участвовавших в проведении подозрительных операций в значительных объемах, направленных на вывод денежных средств в теневой оборот. Также банк уличили в нарушении требований законодательства по отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ранее 5-tv.ru сообщал об отзыве лицензии у московской кредитной организации «Банк Стрела», которую заподозрили в легализации преступных доходов.