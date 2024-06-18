«Сейчас понимаю»: Татьяна Брухунова пожаловалась на трудности материнства

Фото: Instagram* / bruhunova

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Жена Евгения Петросяна не только воспитывает двух детей, но и работает директором в театре.

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова призналась, что ей тяжело одновременно и работать, и воспитывать двоих детей. Об этом она рассказала в личном блоге в социальных сетях.

После появления на свет сына и дочери супруга юмориста продолжает работу в Театре Эстрадных Миниатюр. Однако вертеться в таком ритме для нее оказалось проблематично.

«Сейчас я понимаю, что до рождения детей вообще не уставала. А думала, что устаю», — пошутила Брухунова.

В личном блоге она неоднократно делилась с подписчиками тем, что ей едва удается найти время на себя в таком плотном графике. По ее словам, молодой маме приходится ложиться спать позже всех, а вставать — раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Брухунова заметила Петросяна в окружении молодых девушек. Даже в возрасте 78 лет юморист продолжает пользоваться популярностью у юных дам.

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